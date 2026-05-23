FGR cita a comparecer a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por investigación federal

El requerimiento formal quedó fijado para el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas, momento en el que la mandataria estatal deberá atender el llamado de la autoridad judicial

CHIHUAHUA, MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) citó a comparecer a la gobernadora del estado de Chihuahua, Maru Campos, como parte del desarrollo de una carpeta de investigación federal. El requerimiento formal quedó fijado para el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas, momento en el que la mandataria estatal deberá atender el llamado de la autoridad judicial del país.

Ante esta situación, la mandataria estatal recibió el documento de manera directa y confirmó que ya analiza junto a su equipo legal las medidas que implementará de forma inmediata. La defensa jurídica de la gobernadora argumenta que este procedimiento violenta de forma directa el pacto federal y la autonomía del estado norteño.

El equipo legal que acompañó a la funcionaria durante la recepción oficial de este emplazamiento judicial estuvo integrado por el consejero jurídico, José Carlos Rivera; el secretario general de gobierno, Santiago De la Peña; el abogado especializado Roberto Gil Zuarth; el titular de la Secretaría Particular, Fernando Álvarez Monje, y el asesor Max Cortázar.

De acuerdo con el marco normativo actual, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación vigente determinan que los mandatarios estatales gozan de protección especial debido a su cargo. Esta inmunidad impide que las autoridades federales o locales los sometan de forma directa a procedimientos de carácter punitivo mientras se encuentren ejerciendo su mandato constitucional.

Por esta razón, la administración estatal calificó el actuar del organismo autónomo federal como una invasión directa a la soberanía del Estado de Chihuahua. La defensa técnica de la gobernadora adelantó que el primer paso de la estrategia jurídica consistirá en realizar un estudio minucioso para evaluar si el documento cuenta con la debida fundamentación y argumentación legal requerida.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO