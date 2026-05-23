Fernando Farías Laguna solicita formalmente asilo en Argentina para evitar ser extraditado a México

En México hay una orden de aprehensión contra Farías Laguna por el caso de huachicol fiscal y por delincuencia organizada

Farías Laguna solicitó formalmente asilo político por razones humanitarias en Argentina. (SSPC)

Fernando Farías Laguna solicitó asilo en Argentina para evitar ser extraditado a México, por razones humanitarias.

Así lo reportó el medio La Jornada, quien señala que Farías Laguna solicitó formalmente a la Comisión Nacional de Refugiados de Argentina que se le otorgue asilo político por razones humanitarias a fin de evitar su extradición a México, donde existe una orden de aprehensión en su contra por el caso de huachicol fiscal y delincuencia organizada.

De acuerdo con el reporte, fuentes allegadas a la defensa del ex contralmirante identificado como uno de los líderes de una organización que ingresaba ilegalmente a México millones de litros de diésel adquirido en Estados Unidos, informaron esto.

Farías Laguna fue detenido el 23 de abril pasado por autoridades de Argentina, luego de detectar que había ingresado al país sudamericano con un pasaporte falso de ciudadanía guatemalteca. A principios de este mes de mayo, la justicia de ese país decidió no entregarlo a México vía deportación o expulsión del contralmirante.

Además, comenzó el conteo del plazo de 60 días para que la Fiscalía General de la República formalice su solicitud de extradición y este sábado se cumplen ya 30 días de este término.

Fernando Farías Laguna fue detenido en Argentina, país al que entró con un pasaporte falso de ciudadanía guatemalteca. (SSPC)

Las fuentes consultadas, señaló el medio, dijeron que eran falsas las versiones que referían que el gobierno de Estados Unidos tenía interés en que Farías Laguna fuera entregado en ese país para enfrentar un juicio.

El contralmirante habría escapado de México entre los meses de marzo y abril pasados, cuando se emitió una orden de aprehensión por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos (huachicol fiscal), al igual que su hermano, el vicealmirante Roberto Farías, quien se encuentra detenido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, El Altiplano, en el Estado de México, acusado de los mismos delitos y de encabezar la banda dedicada al tráfico ilegal de combustibles de Estados Unidos a México.

Este caso está relacionado con el aseguramiento de 2025 de un buque que transportaba 10 millones de litros de combustible de Estados Unidos a México, con pedimentos en los que se decía que eran aditivos.

El buque descargó en el puerto de Tampico, en Tamaulipas, 10 millones de litros por medio de operaciones encubiertas por autoridades aduaneras y altos mandos de la Secretaría de Marina-Armada de México, particularmente los hermanos Farías Laguna, quienes son sobrinos políticos de Rafael Ojeda Durán, quien se desempeñó como secretario de Marina durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Con información de Infobae