Alfredo Adame llama ‘cobarde’ a Lupillo Rivera y le canta un tiro

El conductor se mostró decidido a volver al ring tras su triunfo en la pelea con Carlos Trejo para Ring Royale y eligió al cantante como su rival

Persiste entre el público el entusiasmo por los eventos de boxeo con personalidades del espectáculo y las redes sociales, pues son cada vez más quienes exigen ver a sus favoritos sobre el ring. Alfredo Adame es una de las celebridades que se puso los guantes y ganó en su enfrentamiento contra Carlos Trejo, ante esto está decidido a repetir su participación pero ahora para pelear con Lupillo Rivera a quien le envió un mensaje llamándolo «cobarde».

Alfredo Adame debutó en los eventos de boxeo entre celebridades en marzo pasado con Ring Royale, evento organizado por Poncho de Nigris que logró colocar al presentador sobre el ring para concretar la enemistad que por años sostuvo con el cazafantasmas Carlos Trejo. Ahora, el exconductor se dijo dispuesto a volver si es que el llamado ‘Toro del Corrido’ acepta el reto de una pelea.

¿Alfredo Adame volverá al ring tras triunfo contra Carlos Trejo?

En un encuentro con los medios retomado por el programa “De primera mano”, Alfredo Adame arremetió contra Lupillo Rivera llamándolo cobarde y retándolo a una pelea. El presentador reveló que el cantante ha sido contactado con Poncho de Nigris para ser parte de la segunda edición de Ring Royale, sin embargo, Rivera se ha negado a ser parte del evento como peleador.

¡Lupillo Rivera podría ser el próximo RIVAL de Alfredo Adame en el ring! Además, se solidariza con la Familia Aguilar tras ola de hate #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/y4lt1RKPhb — De Primera Mano (@deprimeramano) May 19, 2026

“No se quiere subir conmigo al ring, es un cobardón. Ya van cuatro veces que le digo: ‘Órale, súbete’, porque ahora Poncho de Nigris le llamó y le dijo que no, pues entonces Lupillo súbete conmigo en septiembre”, dijo Adame sobre su deseo de pelear con el cantante.

¿Cómo surgió la rivalidad entre Lupillo Rivera y Alfredo Adame?

Alfredo Adame y Lupillo Rivera participaron en la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos” de Telemundo en 2024. El encierro y su personalidad generaron una fuerte tensión entre el cantante y el conductor, quienes estallaron uno contra el otro a punto de llegar a los golpes. Incluso, en medio de sus discusiones ambos lanzaron fuertes amenazas por las que, incluso, indicaron que podrían pasar al plano legal.

con información de EL Heraldo de México