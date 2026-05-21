CBP decomisa 745 kilos de metanfetamina ocultos entre lechugas en el puente Reynosa-Pharr

El decomiso se logró cuando oficiales fronterizos detectaron irregularidades en una unidad de carga que transportaba un embarque de lechugas procedente de Reynosa

Por Julio Manuel Loya Guzmán

Expreso-La Razón

Cd. Victoria, Tam.— Un cargamento de 1,644 libras, aproximadamente 745 kilogramos de metanfetamina, fue decomisado por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), oculto en un tráiler que intentaba ingresar a Estados Unidos por el puente Reynosa-Pharr.

El director del puerto de entrada de Pharr, Texas, Carlos Rodríguez, informó que el aseguramiento se realizó el pasado sábado 16 de mayo, y está valuado en aproximadamente 14 millones de dólares, alrededor de 266 millones de pesos mexicanos.

Precisó que el decomiso se logró cuando oficiales fronterizos detectaron irregularidades en una unidad de carga que transportaba un embarque de lechugas procedente de Reynosa.

De acuerdo con el funcionario, el tractocamión fue enviado a una segunda inspección tras ser sometido a sistemas de revisión no intrusiva, donde los agentes localizaron 307 paquetes de droga ocultos entre las cajas del producto perecedero.

Tras el hallazgo, las autoridades federales aseguraron la droga, el tractocamión y detuvieron al conductor de la unidad, mientras agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) iniciaron las indagatorias para rastrear el origen y destino del cargamento.

Rodríguez subrayó que este decomiso representa uno de los aseguramientos de metanfetamina más cuantiosos registrados recientemente en el puente internacional Pharr, además de evidenciar el creciente uso de vehículos de carga comercial y productos perecederos para intentar traficar narcóticos hacia territorio estadounidense.

Atribuyó el aseguramiento a la combinación de tecnología de inspección avanzada y la experiencia operativa de los agentes fronterizos, quienes diariamente supervisan miles de toneladas de mercancías que cruzan por la frontera sur de Estados Unidos.

Durante los meses anteriores de este 2026 se han reportado múltiples decomisos similares en esta misma aduana:

* El 23 de marzo se decomisó un cargamento de 900 kilogramos de metanfetamina, valuado en 17 millones de dólares, que era transportado entre zarzamoras.

* El 4 de abril, aseguramiento de 135 kilogramos de la misma sustancia escondidos entre zanahorias, valuados en 2.6 millones de dólares.

* El 21 de abril, decomiso de 412 kilogramos de metanfetamina ocultos en paletas de azulejos, con un valor estimado de 8.1 millones de dólares.