Preparatoria Federalizada 1 celebra con sombrero loco y calcetines en su semana de estudiante

La creatividad y el dinamismo se apoderaron de la Preparatoria Federalizada Número 1 durante la “Jornada de Actividades de la Semana del Estudiante 2026

POR: RAÚL LÓPEZ GARCÍA

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La creatividad y el dinamismo se apoderaron de la Preparatoria Federalizada Número 1 durante la “Jornada de Actividades de la Semana del Estudiante 2026”. El plantel fue escenario de una festiva convivencia donde los jóvenes dieron muestra de su ingenio a través de la dinámica de “sombrero loco y calcetines”, actividad que fomentó la expresión creativa y la integración entre el alumnado.

La jornada, diseñada para fortalecer los lazos de compañerismo, trascendió lo académico al integrar el Torneo Intramuros de Fútbol Soccer. En la cancha, los estudiantes demostraron disciplina, talento y un alto espíritu deportivo, convirtiendo el evento en una plataforma para resaltar los valores que distinguen a la institución.

Este tipo de encuentros, que combinan el esparcimiento con el deporte, reafirman el compromiso de la Preparatoria Federalizada 1 por brindar una formación integral a sus alumnos, consolidando su prestigio bajo el lema: #ForjandoEstudiantesDeÉxito.