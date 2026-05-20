Aprueban ley contra explotación sexual

Al respecto, la legisladora victorense destacó que el trabajo legislativo no se hace desde el escritorio, sino conociendo las realidades de la comunidad.

Por. Staff

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El Congreso de Tamaulipas aprobó por unanimidad reformas a tres leyes estatales orientadas a prevenir y combatir la explotación sexual de menores en establecimientos turísticos y de hospedaje.

La iniciativa fue presentada por la diputada Katalyna Méndez Cepeda y fue trabajada de manera coordinada en mesas de análisis junto al Sistema DIF Tamaulipas que preside la Dra. María de Villarreal Santiago y la Secretaría de Turismo, con la firme convicción de que la seguridad de las familias es el pilar fundamental para el desarrollo y el bienestar.

Katalyna Méndez, diputada local por Victoria, dijo que esta iniciativa plantea reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Turismo, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley para el Desarrollo Familiar del Estado.

El objetivo es crear un mecanismo de supervisión, protocolos de actuación y distintivos de «espacios seguros» en la industria hotelera para prevenir, detectar y erradicar cualquier forma de explotación sexual infantil.

«Con esta reforma también fortalecemos la obligación de las autoridades estatales y municipales de tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar cualquier caso en que niñas, niños o adolescentes puedan verse afectados por abuso, trata o explotación sexual infantil en el sector turístico.»

Al respecto, la legisladora victorense destacó que el trabajo legislativo no se hace desde el escritorio, sino conociendo las realidades de la comunidad.