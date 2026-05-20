Aprueban ley contra explotación sexual

Por. Staff
Expreso-La Razón
TAMAULIPAS, MÉXICO.- El Congreso de Tamaulipas aprobó por unanimidad reformas a tres leyes estatales orientadas a prevenir y combatir la explotación sexual de menores en establecimientos turísticos y de hospedaje.
La iniciativa fue presentada por la diputada Katalyna Méndez Cepeda y fue trabajada de manera coordinada en mesas de análisis junto al Sistema DIF Tamaulipas que preside la Dra. María de Villarreal Santiago y la Secretaría de Turismo, con la firme convicción de que la seguridad de las familias es el pilar fundamental para el desarrollo y el bienestar.
Katalyna Méndez, diputada local por Victoria, dijo que esta iniciativa plantea reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Turismo, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley para el Desarrollo Familiar del Estado.
El objetivo es crear un mecanismo de supervisión, protocolos de actuación y distintivos de «espacios seguros» en la industria hotelera para prevenir, detectar y erradicar cualquier forma de explotación sexual infantil.
«Con esta reforma también fortalecemos la obligación de las autoridades estatales y municipales de tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar cualquier caso en que niñas, niños o adolescentes puedan verse afectados por abuso, trata o explotación sexual infantil en el sector turístico.»
Al respecto, la legisladora victorense destacó que el trabajo legislativo no se hace desde el escritorio, sino conociendo las realidades de la comunidad.