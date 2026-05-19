Fe y creatividad se unen en concurso de maquetas de iglesias en Victoria

La Diócesis de Cd. Victoria invitó a jóvenes, estudiantes y fieles a construir con sus manos la belleza de su fe. Con cartón, madera o impresión 3D, el “Concurso de Maquetas de Iglesias” busca que repliques los templos que han marcado a tu comunidad.

Por. Antonio H. Mandujano

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Diócesis de Ciudad Victoria lanzó una convocatoria dirigida a jóvenes, estudiantes, grupos parroquiales y público en general para participar en el “Concurso de Maquetas de Iglesias”, un evento que busca fomentar la creatividad, el arte y la valoración de la arquitectura religiosa mediante la elaboración de réplicas de templos representativos de la diócesis.

El certamen es organizado por la Dimensión de Bienes Eclesiásticos y Arte Sacro de la Diócesis de Ciudad Victoria y permite la participación tanto individual como en equipos de hasta cinco integrantes.

De acuerdo con la convocatoria, el concurso estará dividido en tres categorías: juvenil, para participantes de hasta 25 años; libre, para mayores de 18 años; y estudiantil, enfocada en alumnos de arquitectura y carreras afines.

Las maquetas deberán representar algún templo perteneciente a la diócesis y podrán elaborarse con materiales libres como cartón, madera, yeso, materiales reciclados e incluso impresión 3D, aunque esta última no deberá superar el 40% de la composición total.

El jurado calificará aspectos como creatividad y originalidad, calidad técnica y detalle, proporción y diseño arquitectónico, así como el concepto e inspiración de cada obra. Los evaluadores serán personas con experiencia en arquitectura, arte y pastoral.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 17 de junio, mientras que la entrega de trabajos se realizará el 30 de junio en la Basílica de Nuestra Señora del Refugio.

Los organizadores precisaron que las maquetas deberán entregarse en buen estado y listas para exhibición, ya que todas las piezas participantes podrán formar parte de una exposición itinerante abierta al público en distintos templos de la diócesis.

Se otorgarán premios a los tres primeros lugares de cada categoría y reconocimientos para todos los participantes. También habrá una premiación especial para la maqueta cuya fotografía obtenga más reacciones en la página oficial de la DIBEAS-Diócesis de Ciudad Victoria.

Entre los requisitos, cada proyecto deberá incluir una ficha técnica con nombre de los autores, título de la obra, descripción breve y materiales utilizados. Las dimensiones máximas sugeridas para las maquetas serán de 60 por 60 centímetros de base.

Los interesados en participar podrán comunicarse al número 834-103-20-91.