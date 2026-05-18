MFOX conquista MUSA 2026 y pone en alto el Hip Hop de Victoria

Durante más de diez horas de competencia, participantes de estados como Jalisco, Quintana Roo y ciudades fronterizas de Tamaulipas, además de representantes de países como Chile, Cuba y El Salvador, demostraron su talento sobre el escenario

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El Hip Hop victorense hizo ruido a nivel internacional. La academia MFOX La Puerta del Talento se convirtió en una de las grandes protagonistas de la competencia internacional MUSA DE LA DANZA 2026, celebrada en el Teatro Amalia G. Castillo Ledón, donde más de 80 bailarines de México y Latinoamérica disputaron medallas y reconocimientos en distintas categorías de danza urbana.

Durante más de diez horas de competencia, participantes de estados como Jalisco, Quintana Roo y ciudades fronterizas de Tamaulipas, además de representantes de países como Chile, Cuba y El Salvador, demostraron su talento sobre el escenario. Sin embargo, la delegación de Ciudad Victoria terminó robándose los reflectores con una auténtica lluvia de medallas de oro.

Con apenas dos años de trayectoria, MFOX confirmó su crecimiento dentro del movimiento urbano al conquistar primeros lugares en categorías individuales, duetos, tríos y equipos. Entre los triunfos más destacados aparecen el dúo “ROBOTBOYZ”, integrado por Logan y Juanes; el Equipo Hip Hop Mixto; el Trío Jackson Juvenil; el Trío Preinfantil y el Dúo Caló Infantil.

En solistas, también brillaron Logan Díaz, Hadassa Fox, Aria Victoria, Regina Mendoza y Victoria Espinosa, quienes lograron subir a lo más alto del podio gracias a sus rutinas y dominio escénico.

Además de las medallas, MFOX obtuvo premios especiales como Mejor Coreografía Hip Hop Old School, Mejor Porra e Improvisación en Danza Urbana. Logan Díaz fue reconocido con el Trofeo Musa Juvenil Hip Hop y el premio Revelación Juvenil Musa, mientras que Aria Victoria recibió el Trofeo Musa Hip Hop.

Uno de los nombres que más llamó la atención fue precisamente el de Logan Fox, joven bailarín victorense que ya comienza a destacar dentro del Hip Hop nacional gracias a su dominio de estilos como Break Dance, Popping, Old School y Techno Dance. A su corta edad, acumula triunfos en competencias de Street Warriors y eventos de CONADE Tamaulipas, consolidándose como una de las nuevas promesas de la danza urbana.

La academia destacó que detrás de cada presentación existe disciplina, entrenamiento y constancia, además del respaldo de padres de familia, maestros y colaboradores que han impulsado el proyecto desde sus inicios.

Con estos resultados, MFOX La Puerta del Talento reafirma que Ciudad Victoria continúa formando jóvenes capaces de competir y destacar en escenarios internacionales, utilizando la cultura urbana como una herramienta positiva de expresión y crecimiento personal.