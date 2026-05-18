Por calorones 723 escuelas darían clases a distancia

Reconoce la SET que 723 escuelas no tienen las condiciones para impartir las clases en sus aulas por las altas temperaturas. Por ello planean que sean a distancia

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) advirtió que al menos 723 escuelas de educación básica no cuentan con condiciones adecuadas para soportar temperaturas superiores a los 40 grados centígrados, situación que podría obligar a implementar clases a distancia durante las olas extremas de calor.

El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, informó que la dependencia ya trabaja junto con Protección Civil para definir medidas emergentes rumbo al cierre del ciclo escolar.

“Son alrededor de 723 escuelas las que no estarían en condiciones para resistir una jornada normal de clases si las temperaturas superan los 40 grados”, alertó el funcionario.

Valdez García explicó que las acciones dependerán de las condiciones climatológicas de cada región, ya que el impacto del calor no se presenta con la misma intensidad en todo el estado.

“Podríamos tomar clases a distancia o trabajo en casa. No quiere decir que ya se vayan a vacaciones; puede ser que dos días estén en casa y regresen a cerrar el ciclo”, puntualizó.

La SET prevé realizar una evaluación a partir del 15 de junio junto con Protección Civil para determinar qué municipios enfrentarán mayores riesgos por temperaturas extremas durante julio, considerado históricamente como el mes más crítico.

El funcionario recordó que el Gobierno del Estado mantiene un programa para acelerar la instalación de minisplits, reparación de transformadores y fortalecimiento eléctrico en escuelas mediante recursos estatales y federales.

La situación exhibe las carencias de infraestructura que aún persisten en cientos de planteles educativos de Tamaulipas frente a temperaturas cada vez más intensas provocadas por las olas de calor.