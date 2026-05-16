Ni Levis ni Cimarrón, esta es la marca de jeans poco famosa que no se decolora y su tela es resistente, según PROFECO

Conoce cuáles son los pantalones que son mejores que Levi’s, pero que cuestan 5 veces menos, según PROFECO.

MÉXICO.- Si estás por comprar pantalones para renovar tu closet, es momento de tomar nota de esta información. Acá te enlistamos cuáles son los mejores pantalones de mezclilla según Profeco y cuestan 5 veces menos que los Levi´s. Además, conoce la forma correcta de lavar pantalones de mezclilla y evitar que se destiñan.

Los pantalones de mezclilla son una prenda básica para todas las personas, quienes suelen utilizar diariamente este tipo de ropa. Por lo que es normal que sea una de las más adquiridas en el mercado. Debido a esto, los consumidores buscan principalmente que estos sean duraderos, es decir, que no se generen rasgaduras o daños físicos tras su uso o lavado, así como que no se decoloren o encojan después de dichos procedimientos.

¿Cómo identificar un buen pantalón de mezclilla?

Es resistente a las rasgaduras, roturas, decoloración, encogimiento, agrandamiento, deformaciones tras el constante uso y los ciclos de lavado. Además de que tienen el tiempo de vida útil más larga, pues esto implica que los consumidores no deban invertir dinero de manera constante en este tipo de prendas.

Al respecto, para ayudarnos a discernir si los productos que nos llevamos a casa cumplen con estas características y, además, analizar la calidad/precio de estos artículos, la PROFECO ha realizado un estudio de calidad en el que se pretende reconocer qué tan buenos son 17 modelos de 8 marcas diferentes de pantalones de mezclilla.

Para lograr esto, la PROFECO efectuó distintas pruebas a cada uno de los productos, las cuales indicarían si los pantalones no tienen ningún tipo de defecto físico o falla en su fabricación; si estos cambian de talla tras su limpieza; si estos son resistentes a la decoloración, abrasión, tracción y rasgado; así como si ocurre alguna distorsión de la prenda tras su lavado, entre algunas otras cuestiones.

¿Levi´s y Profeco?

Al respecto, para sorpresa de muchos, la famosa marca Levi’s no logró posicionarse de esta manera, especialmente por un problema en los acabados que presentó. Por otra parte, los tres modelos de pantalones que fueron mejores que Levi’s, tienen un costo significativamente menor, lo que implica que cuenta con una buena relación calidad-precio, pues estos son desde 5 y hasta 2 veces más baratos que el de dicha marca, esto considerando que el modelo de pantalón Levi’s evaluado tiene un costo de $1167.

Los mejores pantalones de mezclilla según Profeco

Así, una vez realizadas cada una de las pruebas a estos productos, la PROFECO logró determinar cuáles son los que mejor cumplen con la calidad de este tipo de prendas, resaltando su durabilidad, resistencia a la decoloración y a los cambios en sus dimensiones tras el lavado. De esta manera, de los 17 modelos analizados, solo tres de estos se posicionaron como los mejores del estudio, obteniendo una calificación de EXCELENTE en todas las pruebas.

De este modo, para que reconozcas cuáles fueron los pantalones que son mejores que los de la marca Levi’s, pero son desde 5 y hasta 2 veces más baratos, te revelamos de qué productos se tratan a continuación:

OGGI /BLACK BLACK RECKLESS ($466)

SILVER PLATE ROCCO /705 ($499)

SILVERADO FORTE /50501 ($229)

Y ahora que ya conoces los mejores pantalones de mezclilla según Profeco, te puede interesar los errores y aciertos a la hora de lavar pantalones de mezclilla, o bien, conocer el pantalón de mezclilla más barato y de calidad, según Profeco.

CON INFORMACIÓN DE COCINAVITAL