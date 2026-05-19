Aumentan agresiones a mujeres… pero sólo 3 de 10 los denuncian

Atienden autoridades 17 llamadas por violencia en casa, pero sólo 30% de las mujeres agredidas denuncian a su golpeador

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Con un promedio de 17 llamadas diarias al 911 relacionadas con violencia familiar, Ciudad Victoria registra un incremento en las agresiones, principalmente contra mujeres, aunque únicamente el 30 por ciento de los casos termina en una denuncia formal ante la Fiscalía.

Así lo informó la secretaría de Bienestar Social del Ayuntamiento, Lorena Zapata Medina, quien reconoció que la violencia de género se ha convertido en una de las problemáticas más preocupantes en la capital del estado.

“Lo que más nos está llamando la atención es la agresión contra mujeres. Estamos trabajando de la mano con la Policía de Género para brindar apoyo, hacer la separación del agresor y acompañarlas en el proceso de denuncia”, explicó.

La funcionaria señaló que también existen reportes de violencia contra adultos mayores y menores de edad, aunque en menor proporción.

Indicó que, pese al alto número de llamadas de auxilio, muchas víctimas deciden no formalizar la denuncia, lo que dificulta judicializar los casos y dar seguimiento legal a los agresores.

“Muchas veces solamente hacemos la separación de la víctima para llevarla a un entorno seguro”, comentó.

Zapata Medina explicó que, debido a las limitaciones operativas de la Secretaría de Bienestar, los casos son canalizados al DIF, la Fiscalía o la Policía de Género.

Precisó que la zona centro de Ciudad Victoria concentra actualmente el mayor número de reportes de violencia familiar contra mujeres.

Añadió que el consumo de alcohol y drogas influye en gran parte de las agresiones, especialmente durante los fines de semana, cuando aumentan las llamadas de emergencia.

La funcionaria destacó que el municipio mantiene campañas preventivas en colonias, preparatorias y secundarias mediante pláticas sobre violencia de género, bullying y difusión del violentómetro.

Finalmente, hizo un llamado a las mujeres víctimas de violencia a denunciar y buscar apoyo institucional.