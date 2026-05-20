El cbtis 24 se viste de magia: celebran dia de disfraz disney

El CBTis 24 organizo con alumnos y docentes el dia de disfraz de disney, en el marco de las actividades de la Semana del Estudiante Técnico

POR: RAÚL LÓPEZ GARCÍA

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La magia de Disney se apoderó de los pasillos del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) número 24, donde alumnos y docentes celebraron este 19 de mayo el tradicional “Día de Disfraz Disney”, en el marco de las actividades de la Semana del Estudiante Técnico.

Esta dinámica, realizada en las instalaciones del plantel, fungió como un espacio estratégico para el desarrollo de las habilidades socioemocionales de la comunidad estudiantil. La actividad permitió que alumnos y tutores estrecharan lazos en un ambiente de sana convivencia, demostrando que la formación integral en el centro educativo va más allá de la instrucción académica convencional.

La institución destacó que este tipo de eventos contribuyen significativamente a mejorar el clima escolar y el sentido de pertenencia entre los jóvenes. Bajo el lema institucional: ¡Siempre un paso adelante!, el CBTis 24 reafirma su compromiso con el bienestar emocional de sus estudiantes, proporcionando espacios que fomentan la creatividad y la integración grupal.

La jornada concluyó con un balance positivo por parte de las autoridades académicas, quienes subrayaron la importancia de estas acciones dentro de la estrategia #ActividadesConstruyeT para promover el desarrollo humano dentro del ámbito educativo.