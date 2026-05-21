Claudia Sheinbaum confirma ficha roja contra Rocha Moya y otros 9 implicados

La mandataría reveló que Rocha Moya está en su casa, y mantiene el registro por parte de la Guardia Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el gobernador de Sinaloa con licencia Rubén Rocha Moya así como los otros nueve implicados por el gobierno de Estados Unidos tienen ficha roja de la Interpol.

En la conferencia mañanera, la mandataria alertó que los funcionarios de Sinaloa implicados podrían ser detenidos derivado de la orden de aprehensión de parte de EU.

“La Fiscalía, como saben, abrió una investigación. Pues, ellos desarrollarán su investigación. Pero no hay, digamos, no hay nada legal que nos obligue a que nosotros tengamos una vigilancia particular sobre alguna con las otras personas. Pero, entonces, tampoco saben si han salido del país. Bueno, hay una orden de aprehensión por parte del gobierno de Estados Unidos.

“Eso hace que se alerten fichas rojas llamadas por parte del Interpol. Eso es del gobierno de Estados Unidos. Si ellos llegaran a salir de México, otros países, a partir de la alerta roja que emitió el gobierno de Estados Unidos, pudiera llegar a detenerlos”, agregó.

La mandataría reveló que Rocha Moya está en su casa, y mantiene el registro por parte de la Guardia Nacional.

CON INFORMACIÓN DE MVS NOTICIAS