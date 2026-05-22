‘Cierran’ carretera por falta de luz

Habitantes y ejidatarios de Güémez cerraron parcialmente la carretera Victoria-Monterrey para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico, suspendido desde el pasado lunes.

Por Antonio H. Mandujano..

Expreso-La Razón

La carretera Victoria-Monterrey registró la mañana de este jueves un bloqueo parcial a la altura del kilómetro 19, adelante del ejido San José de las Flores, luego de que habitantes y ejidatarios del municipio de Güémez protestaran por la falta de energía eléctrica que, aseguran, padecen desde el pasado lunes.

La manifestación se desarrolló entre las 9:00 y las 10:00 de la mañana, generando afectaciones momentáneas a la circulación vehicular en uno de los principales accesos hacia la capital tamaulipeca.

De acuerdo con testimonios de los pobladores, la protesta fue realizada ante la falta de respuesta por parte de las autoridades y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a las fallas en el suministro eléctrico, situación que ha afectado a varias familias de la zona durante varios días.

Elementos de Tránsito Estatal acudieron al sitio para realizar labores de vigilancia y mantener el control vehicular, mientras los manifestantes permitían el paso de unidades de manera intermitente.

Aunque el cierre no fue permanente, automovilistas tuvieron que buscar rutas alternas o salir con anticipación para evitar retrasos, ya que por momentos la fila de vehículos se extendió en ambos sentidos de la carretera.

El bloqueo fue retirado poco después de las 10:00 de la mañana, restableciéndose gradualmente la circulación en la vía federal.