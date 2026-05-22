Pronostican lluvias intensas con vientos

Alertan que durante el fin de semana se registrarán más precipitaciones con tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento en Tamaulipas.

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZON

La inestabilidad atmosférica continuará dominando las condiciones del clima en Tamaulipas durante lo que resta de la semana, con pronóstico de lluvias intensas, tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento en distintas regiones del estado, advirtió Meteorología Tamaulipas.

De acuerdo con el reporte difundido por el organismo meteorológico, la interacción de varios

factores seguirá favoreciendo el desarrollo de tormentas de consideración sobre territorio tamaulipeco, por lo que no se descartan eventos localmente intensos acompañados de actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento fuerte.

Las autoridades alertaron además que persistirá el riesgo de inundaciones en zonas vulnerables, principalmente en sectores urbanos donde las lluvias podrían provocar acumulación rápida de agua, encharcamientos severos y afectaciones a la circulación vehicular.

El pronóstico señala que las condiciones atmosféricas permanecerán muy inestables en los próximos días, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones ante posibles tormentas repentinas.

Protección Civil también exhortó a evitar cruzar calles o vados inundados, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y tomar previsiones ante posibles cortes de energía derivados de la actividad eléctrica.