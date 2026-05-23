Javier Aguirre anuncia las primeras 6 bajas de México rumbo al Mundial 2026

Javier "Vasco" Aguirre confirmó las primeras seis bajas rumbo a la Copa del Mundo 2026

El día de ayer, viernes 22 de mayo, la Selección Mexicana derrotó 2 goles por 0 a la Selección de Ghana en partido de preparación rumbo a la Copa del Mundo México, Estados Unidos y Canadá 2026. Los goles de la victoria fueron anotados por Bryan Gutiérrez y Guillermo «Memote» Martínez.

Tras el partido celebrado en el Estadio Cuauhtémoc, Javier «Vasco» Aguirre, técnico de la Selección Mexicana, confirmó las primeras seis bajas para el Mundial 2026. Los jugadores ya no formarán parte de los partidos de preparación contra Australia y Serbia.

Javier Aguirre confirma las primeras 6 bajas de México para el Mundial 2026

En conferencia de prensa después de la victoria contra Ghana, Javier «Vasco» Aguirre confirmó que este sábado 23 de mayo seis jugadores abandonarán la concentración de la Selección Mexicana. El técnico mexicano agradeció el trabajo que dieron los seleccionados durante este tiempo.

Al ser cuestionado sobre el armado del equipo, Javier «Vasco» Aguirre dijo que los jugadores que ya no formarán parte de la Selección Mexicana son:

– Óscar García

– Denzell García

– Luis Rey

– Eduardo Águila

– Isaías Violante

– Iker Fimbres

Ante esta situación, el técnico de la Selección Mexicana indicó que en los próximos días se integrarán César Montes, Orbelín Pineda, Raúl Jiménez y Santiago Giménez. Señaló que aún tienen que tomar algunas decisiones para la convocatoria final de la Copa del Mundo 2026.

¿Cuándo vuelve a jugar México?

Después de la victoria contra la Selección de Ghana, la Selección Mexicana de Javier «Vasco» Aguirre volverá a las actividades el próximo sábado 30 de mayo. En uno de sus últimos compromisos de preparación rumbo al Mundial 2026, «El Tri» se medirá a la Selección de Australia.

El jueves 4 de junio, México tendrá otro partido amistoso, pero ahora contra la Selección de Serbia. Los dirigidos por Javier «Vasco» Aguirre debutarán en la justa mundialista el próximo jueves 11 de junio.

con información de El Heraldo de México