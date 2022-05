Trump propuso lanzar misiles para destruir laboratorios de drogas en México

ESTADOS UNIDOS.- Mark Esper, quien fuera secretario de Defensa de Donald Trump, reveló que en una ocasión, el entonces presidente de los Estados Unidos, le sugirió lanzar misiles a México para acabar con los laboratorios de drogas.

La sugerencia la realizó en 2020 y, además, le dijo que esa acción podía quedarse en secreto, según narra Esper en su libro de memorias Un juramento Sagrado.

NEW: Mark Esper recounts Trump asking the stunned SecDef if the government could fire missiles into Mexico and then pretend it wasn’t the US who did it in his new memoir https://t.co/eINzwh4gI4

— Maggie Haberman (@maggieNYT) May 5, 2022