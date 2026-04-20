Sheinbaum envía solidaridad a Japón tras terremoto de 7.7

Más de 182,000 residentes de los municipios afectados recibieron órdenes de evacuación no obligatorias. De acuerdo con el secretario jefe del gabinete japonés, Minoru Kihara, no se registraron de inmediato heridos graves ni daños significativos.

La sombra del “megaterremoto”

Lo que más inquieta a las autoridades japonesas no es el sismo en sí, sino lo que podría venir después. La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitió un aviso especial advirtiendo que “la probabilidad de que se produzca un nuevo terremoto de gran magnitud es relativamente mayor que en tiempos normales”, con riesgo de sismos de magnitud 8.0 o superior.

Las autoridades advirtieron que podrían producirse réplicas durante la próxima semana, particularmente en los próximos dos o tres días, con potencial de generar temblores aún más fuertes. La primera ministra Sanae Takaichi llamó a la población a evacuar hacia zonas elevadas y seguras.

Un país acostumbrado a vivir con el riesgo sísmico

Japón es uno de los países con mayor actividad sísmica del planeta. Ubicado sobre cuatro placas tectónicas en el llamado “Anillo de Fuego” del Pacífico, registra alrededor de 1,500 temblores al año y concentra aproximadamente el 18% de los sismos mundiales.

El recuerdo más doloroso sigue siendo el terremoto de magnitud 9.0 de 2011, que desencadenó un tsunami devastador con cerca de 18,500 muertos o desaparecidos y provocó la fusión del núcleo de la planta nuclear de Fukushima.

El gobierno japonés ya tiene estimaciones sobre el peor escenario posible: un sismo en la Fosa de Nankai podría causar hasta 298,000 muertes y daños por 2 billones de dólares.