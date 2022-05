Ángela reveló que su Pepe Aguilar la regañaba por “coqueta”

Ángela Aguilar es una de las jóvenes promesas en el mundo de la música, para ser más preciso en México. En esta ocasión, la hija de Pepe Aguilar confirmó que su padre la regañaba por ser coqueta, pero no solo eso, ya que también explicó que es lo que busca en un hombre, es decir, cómo podrían conquistarla.

Recientemente, la intérprete de “Ahí donde me ven” acudió al programa Cheleando con los famosos, donde la joven de 18 años decidió dar algunos detalles de su relación con su padre, pero más allá de eso, de uno de los motivos por los que la regañaba. Según la cantante fue por ser “muy coqueta”.

“Fui coqueta y mi papá me regañaba mucho, mucho. El día de San Valentín yo era ‘la niña’ en la escuela. Me llegaban al locker cartas, flores y chocolates y mi papá (me decía): ‘¿Quién te dio eso?’, muy divertido, o sea nunca hubo un problema”, explicó durante la charla Ángela Aguilar.

Qué espera de un hombre

La nieta de Flor Silvestre reveló que es lo que busca de un hombre. Se tiene que mencionar que a lo largo de los años ha cambiado en lo que busca, esto en parte por la madures y la experiencia que va adquiriendo a lo largo de los años. Un punto importante no es el físico.

“Ya de grande empecé a tomar decisiones sobre qué me conviene, quién me cae bien, más allá del cómo te ves es cómo me tratas, cómo tratas a mi familia, cómo me haces sentir”, explicó.

En otras palabras, la hija de Pepe Aguilar no busca a un hombre guapo, sino a alguien que la complemente en todos los sentidos. Que la trate bien y la haga sentir bien. Ahora que ya lo sabes solo queda esperar para que la cantante confirme quién fue el hombre capaz de tratarla como parte de la familia.