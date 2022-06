Desaíran jóvenes la vacuna anti COVID

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Durante la campaña de vacunación anti COVID que se realizó la semana pasada, no se acabó la reserva de 14 mil dosis.

Por eso este lunes ampliaron la campaña, para jóvenes de los 12 a los 17 años, quiebra lamentablemente no han respondido.

“Se tenían 14 mil dosis y no se llegó a la meta, por eso se abrió este lunes para que los jóvenes continuaran acudiendo a vacunarse” explicó el jefe de la jurisdicción sanitaria numero dos de Tampico.

“La verdad es que la respuesta no ha sido o adecuada de parte de la población, estamos muy por abajo de la meta, es una muy buena pregunta del por qué no han ido, no sé si están confiados de que al adolescente no les da” manifestó el funcionario.

Durante la semana pasada se instaron , para esta vacunación, de martes a viernes, y al tener insumos procedieron a estar abriendo nuevamente durante este inicio de semana.

Pidió que los papas tomen la importancia de contar con este refuerzo para que se puedan estar previniendo mas muertes a consecuencia de esta pandemia.

Por Mario Prieto/ La Razón.