Atencion el SAT lanza lista de palabras prohibidas en transferencias bancarias

Ten cuidado con la manera en cómo transfieres dinero pues si usas alguna de estas palabras el SAT te puede solicitar una auditoría

MÉXICO.- Hacer transferencias bancarias es muy común para millones de mexicanos, pues es una manera fácil, rápida y segura de enviar y recibir dinero sin tener que salir de casa, pero ten cuidado pues esta práctica que podría parecer sencilla puede tener implicaciones tributarias que te ponen en la mira del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Si bien las transferencias bancarias no están prohibidas por el SAT, si hay conceptos que debes evitar, pues las palabras que pones al momento de enviar dinero juegan un papel muy importante, por ello el SAT lanzó una lista de las que no debes usar.

Desde el 2025 el SAT ha endurecido las medidas para identificar fraudes o evasión de impuestos, así como el delito de lavado de dinero, por ello se enfoca en la trazabilidad del dinero que se mueve en el sistema financiero.

Estas son las “transferencias” prohibidas por el SAT

Ante estas medidas es importante considerar que el campo concepto en las transferencias bancarias es clave para evitar que se interprete un delito fiscal al momento de transferir dinero y el SAT dio a conocer algunas que emiten alerta instantánea por lo que están prohibidas las siguientes palabras:

Droga

Armas

Robo

Fraude

Soborno

Lavado

El uso de estas puede derivar en la suspensión de tu cuenta bancaria y en casos de que la autoridad financiera lo considere se puede solicitar el embargo de los recursos que haya en tu banco.

Es importante que no se pongan conceptos ambiguos como apodos, frases sin contexto o mensajes de broma pues estos complican la identificación de la naturaleza del dinero, la mejor manera de hacer el envío de dinero es a través de frases claras y verificables como:

Pago de servicios

Préstamo personal

Pago de renta

Compra de productos

Aportación familiar

Durante todo el 2026 se verificarán los conceptos de las transferencias bancarias, por ello es importante que sigas esta guía a fin de evitar complicaciones con el SAT.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO