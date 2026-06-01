Lideran corazón y diabetes como causas de muerte

En Tamaulipas, como en el resto del país estos dos padecimientos aunados al cáncer son los padecimientos que ponen presión al sistema de salud por ser los que más muertes provocan

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Las enfermedades del corazón, la diabetes y el cáncer continúan encabezando las principales causas de muerte entre los habitantes de Ciudad Victoria y del resto de Tamaulipas durante 2026, en un contexto marcado por el incremento de padecimientos crónicos asociados a la obesidad, hipertensión, sedentarismo y dificultades para acceder oportunamente a servicios médicos especializados.

De acuerdo con reportes epidemiológicos y estadísticas preliminares consultadas hasta mayo de este año, la mortalidad en Tamaulipas mantiene una tendencia moderadamente ascendente. Datos oficiales estiman que en la entidad se registran alrededor de 22 mil defunciones anuales, lo que equivale a casi 2 mil fallecimientos por mes.

Información del INEGI, de la Secretaría de Salud estatal, IMSS-Bienestar y especialistas del sector coincide en que la mayoría de las muertes están relacionadas con enfermedades crónicas no transmisibles, muchas de las cuales pueden prevenirse o controlarse mediante hábitos saludables y atención médica oportuna.

Las enfermedades cardiovasculares permanecen como la principal causa de fallecimiento.

Los registros más recientes muestran un aumento en los decesos asociados con infartos, insuficiencia cardíaca e hipertensión arterial complicada.

La diabetes mellitus ocupa el segundo lugar y continúa afectando de manera importante a la población adulta. Médicos consultados señalan que cada vez es más frecuente atender pacientes con complicaciones derivadas de un control inadecuado de la enfermedad, entre ellas insuficiencia renal, amputaciones y daños cardiovasculares.

Por su parte, el cáncer mantiene una tendencia creciente. Los tumores malignos de mama, próstata, pulmón y colon figuran entre los más frecuentes, mientras que especialistas advierten que numerosos casos siguen detectándose en etapas avanzadas, lo que reduce las posibilidades de éxito en los tratamientos.

Otro de los padecimientos que genera preocupación es la insuficiencia renal crónica, estrechamente vinculada con la diabetes y la hipertensión. Autoridades médicas atribuyen su incremento a la falta de seguimiento y control adecuado de estas enfermedades.

Asimismo, las enfermedades respiratorias como influenza, neumonía y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) continúan entre las principales causas de fallecimiento, particularmente entre adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.

Aunque los accidentes y las muertes violentas siguen presentes en las estadísticas, especialistas coinciden en que el principal desafío de salud pública continúa siendo la creciente incidencia de enfermedades crónicas que suelen desarrollarse silenciosamente durante años.

A esta problemática se suman las constantes quejas por desabasto de medicamentos y retrasos en la atención médica dentro de algunas instituciones públicas de salud. Pacientes con diabetes, hipertensión y cáncer han reportado dificultades para acceder a tratamientos completos y consultas especializadas.

“Muchos enfermos llegan en condiciones graves porque suspendieron medicamentos o porque tardaron meses en recibir atención especializada”, señalaron trabajadores del sector salud consultados para este reportaje.

Especialistas advierten que, sin una mayor inversión en prevención, detección temprana y seguimiento médico permanente, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer y la insuficiencia renal continuarán concentrando la mayor parte de las defunciones entre los victorenses y tamaulipecos en los próximos años.ejor jerarquización de la información y una caja de datos lista para maquetación.