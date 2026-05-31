La Bamba: el lugar donde los tacos y la dieta hacen las paces

Horario: Martes a sábado de 7:00 p.m. a 12:00 a.m. y domingos de 6:00 p.m. a 11:00 p.m. en la esquina de las calles 10 y Sonora, en Ciudad Victoria.

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Encontrar una taquería que combine sabor, calidad y opciones para quienes buscan cuidarse no es tarea sencilla, pero en Ciudad Victoria existe un lugar que está conquistando tanto a los amantes de los tacos tradicionales como a quienes intentan reducir grasas sin renunciar al antojo. Se trata de La Bambá, ubicada en la esquina de las calles 10 y Sonora, donde cada noche el aroma del bistec y la tripa recién preparados atrae a decenas de comensales.

La experiencia comienza desde que uno toma asiento. A diferencia de muchos establecimientos, aquí los ingredientes llegan por separado para que cada cliente arme sus tacos a su gusto. Sobre la mesa aparecen cilantro fresco, cebolla morada, limones con exprimidor, salsas caseras y hasta gel antibacterial, detalles que reflejan el cuidado que ponen en el servicio y la comodidad de quienes los visitan.

La carta ofrece desde los tradicionales tacos de bistec y tripa hasta propuestas poco comunes en una taquería. Destacan el Volcán Sanísimo, preparado sobre una tostada baja en grasa, y la Gringa Light, elaborada con tortilla de avena. Para quienes buscan una opción más completa, los tacos especiales llegan acompañados de queso y abundante aguacate, mientras que los tacos sin grasa se cocinan directamente en plancha.

Durante la visita, la calidad de los ingredientes resultó evidente. La tripa llegó perfectamente dorada y crujiente, mientras que el bistec destacó por su buen sazón y suavidad. Los volcanes sorprenden por la generosa cantidad de queso y carne, además de una porción de aguacate que difícilmente se encuentra en otros establecimientos. No se trata de una simple probadita; aquí los ingredientes se sirven con generosidad.

Otro detalle que distingue a La Bambá son los acompañamientos. Cada orden incluye cebolla asada y trozos de papa cambray de gran sabor. También cuentan con frijoles charros preparados diariamente, cargados con cueritos, jamón, tocino, salchicha, carne y distintos tipos de chorizo, conviente en un platillo por sí mismos. Para acompañar, ofrecen las aguas frescas N’awa, una marca victorense con sabores como jamaica, limón, naranja y horchata.rtiéndose prácticam

La experiencia se completa con postres elaborados por emprendedores locales, entre ellos el Lotus de Lunatta, preparado con chocolate, galleta Lotus y nuez, además de las populares gomitas preparadas de María Bendita. Con precios accesibles, servicio atento, WiFi gratuito y una propuesta diferente dentro de la oferta gastronómica local, La Bambá demuestra que comer rico y cuidar la alimentación sí pueden compartir la misma mesa.

Horario: Martes a sábado de 7:00 p.m. a 12:00 a.m. y domingos de 6:00 p.m. a 11:00 p.m. en la esquina de las calles 10 y Sonora, en Ciudad Victoria.