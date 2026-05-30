Sheinbaum entrega primera fase de remodelación del aeropuerto Benito Juárez

La jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, destacó que el aeropuerto procesará 300 mil vuelos al año y será puerta de entrada para el Mundial de futbol.

POR STAFF

EXPRESO – LA RAZÓN

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este viernes la entrega de la primera etapa de remodelación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, con una inversión de 6 mil 500 millones de pesos financiada con recursos autogenerados del propio aeropuerto.

La obra beneficia a los 45 millones de pasajeros que transitan anualmente por esa infraestructura, considerada una de las tres más importantes de América Latina.

Los trabajos abarcaron las Terminales 1 y 2, incluyendo salas de espera, migración, aduana, reclamo de equipaje, baños, drenaje, pasillos, fachadas y vialidades, todo ello sin reducir las operaciones diarias.

A partir del próximo lunes primero de junio, el aeropuerto tendrá capacidad para 46 operaciones por hora, incorporando un nuevo Sistema de Gestión Aeroportuaria automatizado bajo estándares de la IATA, rodajes de salida rápida D1 y D2, sistema antidrones y red de Wi-Fi gratuita renovada.

El director del Grupo Aeroportuario Marina, almirante Juan José Padilla Olmos, precisó que la remodelación total contempla 10 mil millones de pesos en dos fases; la segunda y tercera etapa están aún por desarrollarse.

Sheinbaum recordó que en el periodo neoliberal se intentó cerrar el aeropuerto y construir uno en Texcoco, decisión que se consideró errónea desde entonces; en su lugar, la Cuarta Transformación construyó el AIFA para complementar operaciones en la zona metropolitana.

La jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, destacó que el aeropuerto procesará 300 mil vuelos al año y será puerta de entrada para el Mundial de futbol.