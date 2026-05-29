Provocan lluvias 30% más baches

Las precipitaciones han agravado el deterioro de las calles donde se reportan 30% más baches en la ciudad.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON

Las lluvias registradas en los últimos días provocaron un incremento del 30 por ciento en los baches de Ciudad Victoria, situación que complica aún más las labores de reparación de calles, informó el secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento, Eusebio Alfaro Reyna.

El funcionario explicó que, además de las afectaciones por humedad, el municipio enfrenta dificultades por el aumento en el costo de la carpeta asfáltica y problemas en el suministro del material.

“Se nos está complicando porque aparecen más baches de los que podemos atender. También estamos batallando con el suministro de la carpeta asfáltica por el incremento en los productos utilizados para su elaboración, que dependen de PEMEX”, señaló.

Indicó que el deterioro de la carpeta asfáltica aumentó un 30 por ciento en comparación con el mes pasado, por lo que existe la instrucción del alcalde Eduardo Gattás de atender las vialidades en cuanto las condiciones climáticas y el material disponible lo permitan.

Actualmente, el municipio trabaja con dos cuadrillas de bacheo, además de maquinaria como motoconformadoras, retroexcavadoras y una bacheadora.

Precisó que en este momento las labores se concentran principalmente en la zona centro y áreas de mayor tráfico vehicular, para posteriormente continuar en colonias afectadas por el desgaste de las calles.

Alfaro Reyna confirmó que el Ayuntamiento solicitará un aumento de recursos para el programa de bacheo y pavimentación a partir de julio.

Detalló que el presupuesto anual destinado al programa es de 9 millones de pesos, de los cuales ya se han ejercido 3.5 millones.

“Esperamos llegar a una inversión cercana a los 7 millones de pesos en los próximos dos meses y cerrar el año con el resto del presupuesto programado”, concluyó.