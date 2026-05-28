Autoridades se declaran listas para el Mundial; la Presidenta Sheinbaum llama a festejar «tranquilos»

La titular del Ejecutivo Federal dijo que también está en marcha del "Plan Kukulcán" para la seguridad del mundial

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que las Fiscalías están listas para recibir denuncias durante el mundial.

En la conferencia en Palacio Nacional, hizo un llamado a la afición a festejar “tranquilos” y seguir las reglas de la FIFA en los estadios.

“En el caso de trata (de personas) de que hubiera algún problema relacionado con este delito, la fiscalía y las fiscalías estatales están muy organizadas para poder detectar o que si hay alguna denuncia que se pueda actuar en ese caso”, dijo.

La titular del Ejecutivo Federal dijo que también está en marcha del «Plan Kukulcán» para la seguridad del mundial.

“Para otros delitos, pues, es la vigilancia que se tiene para el mundial en realidad, y la participación, pues, de las 3 ciudades principales y de los estados de la república.

Bueno, en el caso de la Ciudad de México es una sola autoridad. En el caso de Monterrey y Guadalajara, pues, son las presidencias municipales, y la autoridad estatal, y todo el equipo que se está trabajando sobre eso, que es secretaría de Seguridad, Marina, Defensa”, añadió.

—¿Cuál es el llamado que le hace usted a la afición mexicana?, se le preguntó.

—Bueno, primero a la afición mexicana, pues, nos vaya bien con la selección. Desearle todo lo mejor a nuestra selección, siempre que haya buena vibra la selección, y, pues, siempre festejar, este, tranquilos, la diversión siempre es bienvenida, la alegría es algo hermoso, acotó.

La presidenta Sheinbaum Pardo llamó a seguir las reglas de la FIFA en el caso del estadio, “y pues, que sea un buen momento para nuestro país y lo mejor para la selección”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO