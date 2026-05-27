Alertan por fraude en linea en las ofertas

Llaman a tomar precauciones para no ser víctimas de fraudes en línea

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- En Tamaulipas, alrededor del 10 por ciento de las compras ya se realizan en línea, una cifra que ha crecido de manera constante impulsada por campañas comerciales como el Buen Fin, Hot Sale y La Gran Escapada, informó la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio (Fecanaco).

Ante este incremento en el comercio digital, empresarios y autoridades exhortaron a la población a tomar precauciones para evitar ser víctima de fraudes electrónicos.

El presidente de Fecanaco en Tamaulipas, Abraham Rodríguez Padrón, señaló que cada vez se implementan más mecanismos de seguridad para evitar que consumidores caigan en engaños relacionados con falsas promociones y ofertas fraudulentas.

Recordó que durante el Buen Fin las ventas por internet llegan a incrementarse más de un 45 por ciento en los tres días que dura la campaña comercial.

Asimismo, adelantó que del 18 al 21 de junio se llevará a cabo en todo el país, incluido Tamaulipas, la campaña denominada “La Gran Escapada”, conocida también como el Buen Fin del Turismo.

Para participar, explicó, las empresas deberán registrarse en el Registro Nacional de Empresas Turísticas, con el propósito de evitar fraudes y brindar mayor certeza a los consumidores.

Añadió que organismos como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reforzarán la vigilancia para garantizar que las promociones y descuentos anunciados por los negocios sean respetados.

Rodríguez Padrón alertó a los consumidores sobre los riesgos de fraude en internet y recomendó verificar las páginas electrónicas y la autenticidad de los negocios antes de realizar cualquier compra.

Advirtió que, conforme crece el comercio digital, también aumentan los riesgos de delitos cibernéticos, por lo que insistió en la importancia de que los usuarios aprendan a realizar verificaciones básicas que les permitan efectuar compras seguras.