Retira ASE auditorías a nueve municipios

La Comisión de Vigilancia aprobó modificar el programa anual 2026 de la Auditoría Superior del Estado debido a la carga de trabajo de la dependencia

Por. Perla Reséndez

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado avaló por mayoría, retirar las cuentas públicas de nueve municipios, del programa anual de actividades 2026 de la Auditoría Superior del Estado (ASE), debido a la carga de trabajo de dicha dependencia.

En sesión de este martes, se leyó el oficio enviado por la ASE, en la que expresó la carga de trabajo de la Auditoría Especial de Desempeño, para la revisión de los municipios de Ciudad Madero, Jaumave, Tula, Soto La Marina, San Carlos, Matamoros, Altamira, Victoria y Tampico.

En el oficio firmado por el Auditor Francisco Noriega Orozco, solicita modificar el programa anual de auditorías 2026 y dar de baja las nueve auditorías de desempeño de los citados municipios.

Explicó que el requerimiento obedece a la carga de trabajo de la dependencia y de esta manera poder atender con objetividad, exhaustividad y rigor técnico, la revisión de las restantes auditorías.

La diputada del PRI, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, dijo que no era claro el criterio que se aplicó para seleccionar esas nueve entidades del plan de revisión de la Auditoría.

“Es por carga de trabajo, se tiene que hacer un poquito más minucioso en esos ayuntamientos y les tienen que dar una doble revisada para poder decidir si van en positivo o negativo”, dijo Eliphalet Gómez Lozano, presidente de la Comisión.

Finalmente la solicitud fue aprobada por la mayoría de Morena y el PRI, mientras la panista Patricia Mireya Saldivar Cano votó en abstención.