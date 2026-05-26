Aplauden detenciones en Victoria, pero ciudadanos reprochan liberación de delincuentes

Luego de que la Vocería de Seguridad Tamaulipas informara sobre la detención de 66 personas por diversos delitos en Ciudad Victoria durante lo que va del año

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Luego de que la Vocería de Seguridad Tamaulipas informara sobre la detención de 66 personas por diversos delitos en Ciudad Victoria durante lo que va del año, ciudadanos reaccionaron en redes sociales reconociendo el trabajo de la Guardia Estatal, aunque también expresaron molestia y desconfianza por la presunta liberación inmediata de muchos de los detenidos.

Las críticas no estuvieron dirigidas hacia los elementos policiacos, sino hacia el sistema de justicia y otras autoridades encargadas de procesar a los presuntos delincuentes.

“Jajajaja la semana pasada vi a uno de esos tomándose una coca ahí por la casa, la ley no les hace nada”, escribió un usuario tras la publicación oficial.

Otro comentario señaló: “Excelente trabajo, lástima que la mayoría andan libres nuevamente gracias al sistema protector de derechos que tenemos”.

Mientras tanto, otros ciudadanos ironizaron sobre la efectividad de las detenciones: “Detuvieron a 66 personas y soltaron a 70 de seguro”.

Las reacciones reflejan un sentimiento recurrente entre la población victorense: el reconocimiento al trabajo operativo de la Guardia Estatal, pero también la percepción de que muchos detenidos recuperan rápidamente su libertad por fallas en el sistema judicial o por la falta de seguimiento en los procesos legales.

La publicación oficial destacaba que las detenciones fueron resultado de recorridos permanentes de vigilancia, coordinación entre corporaciones de seguridad y denuncias ciudadanas realizadas al 911.

Sin embargo, para parte de la ciudadanía, el problema no radica en las capturas, sino en la sensación de impunidad que persiste en las calles de la capital tamaulipeca.