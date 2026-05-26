Realizan la venta ilegal de fauna por Facebook

Denuncian la comercialización ilegal de aves y especies protegidas a través de redes sociales

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La venta ilegal de aves y especies protegidas continúa operando abiertamente en Facebook en Tamaulipas, reconoció el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, quien admitió que constantemente reciben reportes ciudadanos relacionados con tráfico de fauna silvestre.

Cotorras, aves exóticas y otras especies protegidas forman parte de los animales que siguen comercializándose a través de redes sociales, pese a tratarse de prácticas prohibidas por la legislación ambiental.

“Sí nos llaman, sobre todo a la Comisión de Parques y Biodiversidad, y ellos se comunican inmediatamente con Profepa para hacer los reclamos”, declaró.

Aunque la problemática persiste en internet, el funcionario reconoció que la dependencia estatal no cuenta con estadísticas propias sobre aseguramientos, sanciones o personas detenidas por este delito, debido a que la información oficial es manejada por la Profepa.

La situación refleja las dificultades que enfrentan las autoridades para frenar el comercio ilegal de especies en plataformas digitales, donde vendedores aprovechan la facilidad de las redes sociales para ofrecer animales protegidos sin regulación.

A ello se suma la falta de espacios suficientes para resguardar fauna decomisada, ya que zoológicos y centros de atención presentan capacidad limitada para recibir ejemplares asegurados.

“Todo tiene que entrar en bitácora y siempre debe existir coordinación con Profepa”, sostuvo Becker Hernández.

Especialistas han advertido que el tráfico ilegal de fauna mediante redes sociales se ha convertido en una de las principales amenazas para diversas especies silvestres, debido a que muchos ejemplares son capturados de su hábitat natural para ser vendidos clandestinamente.