“Más pozos serían poner otro popote al mismo manto”: COMAPA Victoria admite que la solución no llegará pronto

Las recientes lluvias ayudaron a estabilizar momentáneamente la producción de los manantiales de La Peñita, evitando una caída aún mayor en el suministro

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La perforación de nuevos pozos no resolverá la crisis de agua en Ciudad Victoria, reconoció el gerente general de la COMAPA Victoria, Fernando García Fuentes, quien advirtió que el acuífero que abastece a la capital muestra señales de agotamiento.

Aunque confirmó que continúan analizando alternativas para incrementar el suministro, el funcionario explicó que todos los pozos dependen de la misma cuenca subterránea, por lo que extraer más agua solo agravaría el problema.

“Es finalmente la misma cuenca, el mismo manto acuífero; hacer un pozo más es ponerle un popote más”, expresó durante la entrevista.

García Fuentes admitió que la solución de fondo para Ciudad Victoria depende de la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria, obra que durante años ha sido planteada como el proyecto estratégico para garantizar el abasto de agua en la capital.

“Finalmente el problema se va a resolver cuando tengamos la segunda línea del acueducto”, declaró el gerente, mientras reconocía que actualmente solo pueden enfocarse en mejorar la eficiencia de distribución y mantener operativos los tandeos.

Las recientes lluvias ayudaron a estabilizar momentáneamente la producción de los manantiales de La Peñita, evitando una caída aún mayor en el suministro; sin embargo, COMAPA admitió que el déficit de hasta 400 litros por segundo permanece prácticamente igual desde hace semanas.