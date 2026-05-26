Confirma Salud la primer víctima por altas temperaturas

Autoridades del sector activan alerta luego de registrar la primer muerte por calor y alza en enfermedades relacionada con el clima

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La intensa ola de calor que afecta a Tamaulipas ya dejó la primera muerte de la temporada y mantiene en alerta a las autoridades sanitarias por el incremento de casos de deshidratación, golpes de calor y enfermedades gastrointestinales, confirmó la secretaria de Salud estatal, Adriana Marcela Hernández Campos.

La funcionaria informó que hasta el momento se han registrado 19 casos relacionados con afectaciones derivadas de las altas temperaturas, de los cuales nueve corresponden específicamente a golpes de calor y uno derivó en una defunción ocurrida en el municipio de El Mante.

“Se han registrado 19 casos relacionados con el calor; de ellos, nueve son golpes de calor y lamentablemente se presentó una defunción”, declaró.

Precisó que municipios como Ciudad Victoria, El Mante y la zona sur del estado permanecen entre las regiones con mayor riesgo debido a las temperaturas extremas que continúan registrándose en gran parte del territorio tamaulipeco.

Ante este panorama, Hernández Campos pidió a la población evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad y mantenerse hidratada constantemente, aun sin sentir sed.

“Debemos evitar el sol en horas pico, pero mantenernos hidratados aunque no tengamos sed”, insistió.

La titular de Salud reveló además que las enfermedades gastrointestinales muestran un incremento preocupante. Detalló que los casos de diarrea aumentaron alrededor de un 25 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

“Lo que sí ha aumentado son los casos de diarrea; han subido aproximadamente un 25 por ciento respecto al año pasado”, explicó.

Señaló que los grupos más vulnerables siguen siendo menores de edad y adultos mayores, quienes enfrentan mayores riesgos de sufrir complicaciones severas por deshidratación o golpes de calor.

La Secretaría de Salud exhortó a la ciudadanía a consumir agua potable o clorada, reforzar las medidas de higiene y acudir de inmediato a una unidad médica ante síntomas como mareos, fiebre, debilidad extrema o vómito persistente.