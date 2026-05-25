Alertan por riesgos con autos legalizados

El problema es que las unidades no pueden cambiarse de propietarios ante Finanzas del Estado; solo se puede tener una carta de compra-venta

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La compra de vehículos americanos regularizados mediante decreto federal podría convertirse en un problema legal y administrativo para cientos de tamaulipecos, advirtió el presidente de la ONAPAFA Tamaulipas, Manuel Zúñiga Maldonado.

El dirigente explicó que actualmente estos vehículos no pueden realizar cambios de propietario ante la Secretaría de Finanzas estatal, por lo que los trámites continúan apareciendo a nombre del dueño original.

“Hasta la fecha tiene que ser únicamente con carta de compra-venta porque no se pueden hacer los cambios de propietario”, señaló.

Ante esta situación, recomendó a quienes pretendan adquirir un vehículo de este tipo solicitar carta de compra-venta, copia de la credencial de elector del propietario original e incluso elaborar un documento notariado.

Zúñiga Maldonado recordó además que el programa federal de regularización prácticamente concluyó y que actualmente la única alternativa para legalizar vehículos americanos es mediante aduanas y pedimentos A3.