“Solo con carta de compra-venta”: así se venden hoy autos regularizados en Tamaulipas

El dirigente explicó que, aunque las unidades sí pueden venderse entre particulares, los trámites siguen apareciendo a nombre del dueño original, debido a que la Secretaría de Finanzas todavía no habilita oficialmente el proceso de cambio de propietario para vehículos regularizados

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Comprar un auto americano regularizado por decreto podría convertirse en un problema legal y administrativo para cientos de tamaulipecos, advirtió para Expreso el presidente de la ONAPAFA Tamaulipas, Manuel Zúñiga Maldonado, al revelar que actualmente estos vehículos no pueden hacer cambios de propietario ante las autoridades estatales.

El dirigente explicó que, aunque las unidades sí pueden venderse entre particulares, los trámites siguen apareciendo a nombre del dueño original, debido a que la Secretaría de Finanzas todavía no habilita oficialmente el proceso de cambio de propietario para vehículos regularizados mediante el decreto federal.

“Hasta la fecha tiene que ser únicamente con carta de compra-venta porque no se pueden hacer los cambios de propietario”, señaló.

Ante esta situación, recomendó a quienes pretendan adquirir un automóvil de este tipo extremar precauciones y solicitar no solo la carta de compra-venta, sino también una copia de la credencial de elector del propietario original e incluso elaborar un documento notariado para protegerse ante futuros problemas legales.

Explicó que esta medida podría ser clave si posteriormente el gobierno estatal abre el sistema para realizar cambios de propietario y el vendedor ya no se encuentra en la ciudad o resulta imposible localizarlo.

“Si compran un vehículo regularizado, hagan una carta notariada donde venga la fecha de compra y pidan copia de la credencial del vendedor, porque eso les puede ayudar después cuando se permita hacer el cambio de propietario”, expresó.

Zúñiga Maldonado recordó además que el programa federal de regularización mediante decreto prácticamente concluyó y que actualmente ya no existe un nuevo esquema abierto para legalizar vehículos americanos.

Indicó que solamente podrían concluir sus trámites aquellas personas que antes de terminar el 2025 ya contaban con cita y pago de impuestos realizado, aunque aclaró que todavía no existe una confirmación oficial publicada por el Gobierno Federal.

Por ello, afirmó que la única alternativa vigente para regularizar unidades americanas es mediante aduanas y pedimentos A3, en coordinación con comercializadoras y agentes aduanales.

Para finalizar, detalló que la ONAPAFA Tamaulipas firmó un convenio con una empresa de Mexicali, Baja California, para ofrecer este tipo de trámite sin necesidad de llevar físicamente el vehículo a la frontera.