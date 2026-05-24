Muere Javier Coello Trejo, el “Fiscal de Hierro”

En su paso por la PGR fue famoso por casos de alto impacto como la detención de “La Quina”; recientemente fue abogado de Cabeza de Vaca

Staff

El abogado Javier Coello Trejo falleció este domingo a los 77 años de edad.

Conocido como el “Fiscal de Hierro” se le recuerda por su paso al frente de la Procuraduría General de la República (PGR) y por ser el defensor legal de varios políticos.

Recientemente, su despacho encabezó la defensa del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Manuel Velasco, coordinador de los senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), emitió un mensaje a través de sus redes sociales: “Lamento profundamente el sensible fallecimiento del Lic. Javier Coello Trejo, un hombre que trabajó por México con pasión y compromiso desde la abogacía”.

La familia Coello Zuarth emitió una esquela donde confirmaron la muerte del abogado. Anunciaron que será velado en una reconocida funerario localizada en la carretera México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa, a partir de las 20:00 horas de este domingo.

Coello Trejo estuvo al frente de la PGR durante el sexenio del expresidente José López Portillo (1976-1982). Desde 1984 abrió su propio despacho de abogados y estuvo al frente de varios casos, uno de los últimos fue contra Santiago Nieto, extitular de la UIF durante el sexenio de AMLO.

En 1977, José López Portillo lo designó como procurador y se ganó el mote de ‘El Fiscal de Hierro’, debido a su combate contra la corrupción. Al menos mil 200 exfuncionarios y hasta empresarios fueron juzgados durante esa administración a causa de diversas irregularidades.

Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, entre 1988 y 1994, Coello Trejo volvió a ocupar un cargo público, sólo que en esa ocasión fue como subprocurador de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico.

Durante ese periodo fue recordado por detener a Joaquín Hernández Galicia, alias ‘La Quina’, líder del sindicato petrolero.

Estuvo al frente de dicha encomienda hasta 1990, cuando fue destituido y asignado al frente de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Salinas de Gortari lo removió de su cargo a causa de una serie de escándalos: el escolta de Coello Trejo fue acusado por violación.

Luego de su paso por la administración pública, el abogado defendió a varios políticos y hasta empresarios, tal fue el caso de Jorge Vergara, fallecido dueño de Omnilife y del club Chivas de Guadalajara, en su demanda contra Angélica Fuentes en 2016.

Uno de los casos más polémicos que asumió fue la defensa legal de Mónica García -mejor conocida como Mis Moni-, quien fuera la directora del Colegio Rébsamen, el cual se vino abajo durante el sismo del 17 de septiembre de 2017. En el centro educativo fallecieron 26 personas a causa de presuntas irregularidades en la construcción.

Asimismo, Javier Coello Trejo llegó a posicionarse en contra de la Reforma al Juicio Oral, la cual fue aprobada en 2008 durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012). Asimismo, criticó la Reforma Judicial aprobada por AMLO, pues aseguró que los narcos podían llegar a ocupar cargos judiciales.