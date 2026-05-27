Jorge Ortiz de Pinedo desmiente rumores de su muerte: “Me encuentro bien de salud”

El actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo aclaró en redes sociales que los reportes sobre su fallecimiento son falsos.

POR. STAFF

MÉXICO.- El actor, comediante y productor Jorge Ortiz de Pinedo tuvo que salir nuevamente a desmentir los rumores sobre su supuesto fallecimiento, luego de que la noche del 27 de mayo de 2026 circulara en redes sociales la noticia falsa de su muerte.

La confusión se originó tras una publicación en sus cuentas oficiales en la que lamentaba el deceso de Javier Coello Trejo, abogado y compañero suyo en el Patronato de La Casa del Actor. El mensaje fue malinterpretado por usuarios, quienes comenzaron a difundir que el propio Ortiz de Pinedo había muerto. Ante la ola de especulaciones, el creador de Una familia de diez emitió un comunicado en Instagram para aclarar la situación y agradecer las muestras de cariño. “Me encuentro bien de salud, pero triste por la partida de mi amigo”, escribió.

No es la primera vez que el actor enfrenta este tipo de desinformación. En mayo de 2020 también tuvo que publicar un video en redes sociales para confirmar que estaba “muy bien y contento”, luego de que amigos y familiares se alarmaran por un rumor similar. Su hijo, Pedro Ortiz de Pinedo, respaldó entonces el mensaje y pidió dejar de correr noticias falsas.

Ortiz de Pinedo, de 78 años, padece Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y en febrero de 2023 informó que se encontraba en protocolo médico para evaluar un posible trasplante de pulmón. Sin embargo, aclaró en ese momento que “no estoy grave, afortunadamente y no vivo pegado al oxígeno”.

Con más de seis décadas de trayectoria, Jorge Ortiz de Pinedo es una de las figuras más queridas de la comedia mexicana, recordado por personajes y programas como Dr. Cándido Pérez, Cero en conducta y Una familia de diez.

A pesar de los rumores recurrentes, el actor continúa activo y enfocado en sus proyectos, pidiendo al público verificar la información antes de compartirla.