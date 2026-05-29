Cierran escuela por falta de un maestro

Padres de familia toman escuela del Ejido Congregación Caballeros

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON

Padres de familia de la Escuela del Ejido Congregación Caballeros, Mártires de la Revolución, decidieron cerrar el plantel en protesta por la falta de un maestro para los alumnos de sexto grado, situación que, aseguran, permanece sin solución desde enero de este año.

De acuerdo con los inconformes, los estudiantes están a pocas semanas de concluir el ciclo escolar y continúan sin docente asignado, pese a las múltiples solicitudes realizadas ante la Secretaría de Educación de Tamaulipas.

Los padres señalaron que entregaron oficios firmados y sellados por las autoridades correspondientes, quienes prometieron enviar a un maestro en distintos plazos; sin embargo, denunciaron que las fechas se han incumplido de manera reiterada.

“Solo dieron largas, el ciclo ya está por concluir y aún nada. Dijeron que más tardar el jueves llegaría un maestro y nuevamente no mandaron a nadie”, expresaron los manifestantes al externar su molestia por la situación que afecta directamente la educación de los menores.

Ante la falta de respuesta, los padres advirtieron que mantendrán cerrada la escuela hasta que las autoridades educativas atiendan la problemática y asignen de manera inmediata a un docente para los alumnos de sexto grado.