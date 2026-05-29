Avanza Gobierno en obras estratégicas de movilidad en Victoria

La Secretaría de Obras Públicas, impulsa obras estratégicas en la región centro con el propósito de mejorar la conectividad y la movilidad urbana en esta capital tamaulipeca.

POR STAFF

EXPRESO-LA RAZON

El Gobierno del Estado, mediante el trabajo de la Secretaría de Obras Públicas, continúa impulsando obras estratégicas en la región centro con el objetivo de mejorar la conectividad y la movilidad urbana en la capital tamaulipeca.

El secretario Pedro Cepeda Anaya destacó el avance en la prolongación del bulevar “José López Portillo”, proyecto considerado clave para el desarrollo urbano de Ciudad Victoria, ya que permitirá enlazar vialidades importantes de la ciudad.

“Esta obra forma parte de una visión integral que busca modernizar la infraestructura vial, reducir tiempos de traslado y detonar el desarrollo ordenado de la capital del estado”, subrayó el titular de Obras Públicas.

Cepeda Anaya reiteró que estos proyectos reflejan el compromiso de esta administración estatal de consolidar infraestructura moderna que mejore la calidad de vida de las y los tamaulipecos.