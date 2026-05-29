Presenta Claudia a ganadoras que asistirán a inauguración del Mundial

Asistirán Yolett Cervantes Cuaquehua de Veracruz, con el boleto 0001 de la Presidenta y Brianna Ameli Medina Cortez de CDMX con el boleto de la Jefa de Gobierno

Por. Staff

MÉXICO.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a las cuatro ganadoras del concurso Representa a México en la Inauguración del Mundial, para el partido inaugural del 11 de junio en el Estadio Ciudad de México: Yolett Cervantes Cuaquehua, originaria de El Carril, Tlaquilpa, Veracruz, quien asistirá con el boleto 0001 que obsequió la Jefa del Ejecutivo Federal; y Brianna Ameli Medina Cortez, de la Alcaldía Iztapalapa, quien obtuvo un boleto cortesía de la Jefa de Gobierno. Así como a Karla Itzel Peña Vilchis, de la Alcaldía Gustavo A. Madero, y a Daira Yaretzi Díaz García, de San Pedro Mixtepec, Oaxaca, quienes asistirán a un partido en Guadalajara y Monterrey, respectivamente, a través de dos boletos cortesía de la Secretaría de Turismo.

“Es muy emocionante ver los videos de todas las jovencitas que participaron en el concurso. Representan muchas cosas, representan su propio esfuerzo, disciplina, pasión por el deporte, amor por lo que hacen porque es una entrega enorme en cada uno de los videos que ustedes pueden ver. Lo segundo es que, en efecto, el futbol también lo pueden jugar mujeres, que aún ahora es muy distinto lo que representa el futbol varonil del futbol femenil. Y a las cuatro finalistas nuestro reconocimiento, son orgullo de México. No van a representar a la Presidenta o a la Jefa de Gobierno, van a representar a México y no hay más orgullo de todas y todos los mexicanos que ustedes nos representen. Muchas gracias de verdad por su esfuerzo, por su disciplina, por el amor a lo que hacen”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal señaló que el resto de las participantes del concurso Representa a México en la Inauguración del Mundial serán contactadas para conformar equipos y realizar de torneos.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, destacó que en el país se viven momentos históricos con la primera mujer Presidenta que convoca a mujeres a participar en una Copa del Mundo desde otra visión.

La árbitra internacional de futbol, Katia Itzel García puntualizó que las ganadoras de este concurso muestran el talento de las mexicanas. Además de que es la oportunidad para que las mujeres que sienten pasión por este deporte vivan esta experiencia de cerca.

La futbolista profesional Charlyn Corral agradeció a todas las mujeres que participaron en este concurso y destacó que se trata de un sueño cumplido para las ganadoras que asistieron al partido inaugural y a los encuentros de Guadalajara y Monterrey.

La periodista deportiva, Gabriela Fernández de Lara, aseguró que las cuatro ganadoras representan a México y, particularmente a las más de 30 millones de mujeres que juegan futbol a nivel global y en el país.

El director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Rommel Pacheco Marrufo, puntualizó que las seleccionadas para representar a México en la inauguración del Mundial FIFA 2026, fueron elegidas de entre más de mil videos que conformaron la final. Respecto al Mundial Social, informó que en los torneos organizados por el Gobierno de México participaron más de un millón 200 mil niñas, niños, jóvenes en más de 96 mil equipos de más de 28 mil escuelas.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, felicitó a las ganadoras y presentó la canción original “La niña futbolista”, escrita por Ignacio Silva de la agrupación Patita de Perro e interpretada por Julieta Venegas.

La ganadora del boleto 0001, Yolett Cervantes Cuaquehua, agradeció por la oportunidad de asistir a la inauguración del Mundial y destacó su admiración por la primera mujer Presidenta; mientras que, Brianna Ameli Medina Cortez, que obtuvo el boleto de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México puntualizó que asistir a un partido de esta justa deportiva es un sueño cumplido. Por su parte, Karla Itzel Peña Vilchis, incentivó a que las niñas de todo el país luchen por cumplir sus sueños y Daira Yaretzi Díaz García, destacó que esta iniciativa, así como todo el trabajo del Gobierno de México a favor de las mujeres es algo grandioso.