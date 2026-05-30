¡Atención! CFE suspenderá el servicio en junio a los hogares que no cumplan con este requisito

Lo recomendable es solventar estos adeudos y problemáticas antes de la fecha límite

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio a conocer en sus Condiciones Generales del Contrato de Suministro Básico que las familias mexicanas que no hayan saldado su deuda antes de la fecha límite tendrán su suministro de luz suspendido hasta que solventen sus pagos.

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), los plazos de pago ofrecen un periodo de gracia para saldar las deudas de los consumidores antes de que pierdan su servicio eléctrico, sin embargo, si no cumplen a tiempo tendrán que pagar una recuperación del servicio. Los calendarios financieros de la CFE se basan en la fecha de casa recibo emitido, donde se fija la fecha límite de pago con día de vencimiento entre los 15 y 20 días posteriores a la emisión del documento.

CFE cortará tu luz si no pagas en tu fecha límite

Cuando se vence esa fecha límite, se activa un reloj de contingencia para el usuario con un periodo de gracia de 30 días naturales para saldar la deuda acudiendo a ventanillas o plataformas digitales. Durante los 30 días la CFE emite recordatorios y notificaciones antes de que se corte la luz. Sin embargo, cuando vence este plazo el consumidor tendrá un plazo crítico de 15 días naturales para liquidar su adeudo acumulado, así como una tasa adicional para recuperar su servicio.

Esta tarifa adicional depende de la región geográfica del inmueble. En zonas urbanas el restablecimiento del servicio tarda 24 horas después del pago y en zonas rurales puede tardar hasta 72 horas debido a las complicaciones de traslado.

CFE puede rescindir tu contrato por estas razones

Alterar el medidor y manipular equipos de la CFE (mejor conocidos como diablitos) para evadir el pago real.

Usar indebidamente la red, esto es conectando instalaciones irregulares, abastecimiento de energía a terceros sin autorización dentro del contrato y poner en riesgo la red de distribución.

Cometer fallas graves en la instalación eléctrica de tu domicilio que represente un riesgo a la red pública o terceros.

Con información de El Heraldo de México