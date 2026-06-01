Arranca temporada de huracanes: PC

Este día inicia oficialmente la época de huracanes que se prevé moderada para el Atlántico, pero advierte que este mes será muy llovedor

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La temporada de ciclones y huracanes en el océano Atlántico iniciará oficialmente este lunes 1 de junio de 2026 y, aunque se prevé una actividad moderada para Tamaulipas, junio será un mes con lluvias frecuentes en gran parte del estado, informó el coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente.

El funcionario explicó que las condiciones atmosféricas asociadas al fenómeno de El Niño podrían influir en el comportamiento de las lluvias y en la formación de sistemas tropicales, por lo que no se espera una temporada tan activa como la registrada el año pasado.

No obstante, señaló que las autoridades mantienen una vigilancia permanente ante cualquier posible desarrollo ciclónico en el Atlántico y el Golfo de México.

“Vamos a tener lluvias durante todo el mes de junio. No se descarta alguna formación en el océano Atlántico o en el Golfo de México, aunque todavía no sabemos si algún sistema pudiera impactar directamente a Tamaulipas”, indicó.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, durante la temporada 2026 podrían formarse entre 15 y 18 fenómenos tropicales en el Atlántico.

Sin embargo, González de la Fuente aclaró que ello no significa que todos tengan trayectoria hacia el Golfo de México o representen un riesgo para el territorio tamaulipeco.

“Son fenómenos que se forman en el Atlántico, pero no quiere decir que todos entren al Golfo o que vayan a afectar a Tamaulipas”, puntualizó.

El coordinador estatal señaló que, aunque todavía no existe certeza sobre posibles impactos directos, las autoridades de los tres niveles de gobierno se mantienen coordinadas para responder de manera inmediata ante cualquier eventualidad.

Asimismo, exhortó a la población a mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales de Protección Civil y del Gobierno del Estado.

Respecto al comportamiento climático para el resto del año, explicó que después de un junio lluvioso podría presentarse una disminución de precipitaciones durante julio y agosto; sin embargo, septiembre y octubre volverían a registrar condiciones favorables para lluvias más frecuentes.

González de la Fuente reconoció que, a diferencia de otros años, aún no es posible anticipar cuántos sistemas podrían acercarse o impactar directamente a Tamaulipas.