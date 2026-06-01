Programas del Bienestar llegarán a 42.8 millones de mexicanos en 2026

La mandataria Claudia Sheinbaum sostuvo que estos programas representan derechos adquiridos para la población y forman parte de la política social impulsada por la Cuarta Transformación

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que los Programas para el Bienestar beneficiarán durante 2026 a 42 millones 860 mil 296 mexicanas y mexicanos, mediante una inversión social superior a un billón de pesos.

Durante la conferencia matutina, la mandataria sostuvo que estos programas representan derechos adquiridos para la población y forman parte de la política social impulsada por la Cuarta Transformación.

«Los Programas de Bienestar benefician de manera directa a 42 millones de personas. Son apoyos que crean derechos y que llegan directamente al pueblo», expresó.

Sheinbaum criticó a los sectores que cuestionan estos programas y aseguró que existe una visión que considera que los recursos públicos deben concentrarse en los sectores con mayores ingresos.

El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, informó que al 31 de mayo se habían ejercido 490 mil 253 millones de pesos del presupuesto destinado para este año.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que actualmente 18 millones 826 mil 240 personas reciben Pensiones y Programas para el Bienestar, con una inversión de 663 mil 719 millones de pesos.

Entre los programas con mayor cobertura destaca la Pensión para Adultos Mayores, que atiende a 13.6 millones de personas; la Pensión Mujeres Bienestar, con 2.7 millones de beneficiarias; y la Pensión para Personas con Discapacidad, con más de 1.8 millones de derechohabientes.

Del 15 al 21 de junio se entregarán tarjetas a quienes se registraron en abril para las pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar. Del 22 al 28 de junio se abrirá un nuevo periodo de registro en los módulos del Bienestar.

Asimismo, se informó que desde 2019 el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha beneficiado a 3.5 millones de jóvenes con una inversión acumulada de 168 mil millones de pesos.

El programa La Escuela es Nuestra atiende este año a 73 mil 811 planteles educativos en beneficio de 8.9 millones de estudiantes, mientras que La Clínica es Nuestra llegará a 635 unidades médicas del ISSSTE para fortalecer la atención de más de 13 millones de derechohabientes.