Lolita Cortés hace fuerte comentario a tiktoker que quiso cantar

MÉXICO.- Lolita Cortés se encuentra en medio de la polémica de nueva cuenta, aunque esta vez no por sus duros comentarios en contra de los participantes de “La Academia”, sino porque le dedicó un fuerte mensaje a una joven tiktoker que quiso presumir su talento como cantante; sin embargo, las cosas no salieron como esperaba y en cambio recibió una cara de desagrado por parte de “La jueza de hierro”, quien se ha ganado ese nombre por sus críticas como experta.

A través de la plataforma de videos, la tiktoker Branda Franco, quien cuenta con más de 8 millones de seguidores, compartió un video del detrás de cámaras de “La Academia” y provechó para cercarse a Lolita Cortés para presumirle sus dotes como cantante, no sin dejar de presumir su característico humor con el que conquistó la red. En la grabación, la joven se acerca para pedirle un consejo antes de iniciar con su carrera como cantante.

“Lolita, si yo te digo de que ‘quiero ser cantante’, ¿qué me aconsejas?”, dice mirando a la cámara, mientras que la jueza más temida de México indicó: “Primero te pediría que cantes junto a mí. Después de aproximadamente unos 5-10 segundos te puedo asegurar si cantas o no; si sí, estudia, si no, dedícate a lo que sea, pero déjanos en paz”.

El comentario de Lolita Cortés terminó con una agradable sonrisa, pero al cabo de unos segundos se esfumó, ya que no esperaba que la tiktoker respondiera de una icónica manera con la que despertó las risas de más de medio millón de usuarios de TikTok que la hicieron viral en cuestión de minutos.

Brenda dejó de enfocar a la actriz, de quien se escucha una pequeña risa saliendo de su temido papel de jueza de hierro, aunque la joven inmediatamente aprovechó el momento para presumirle su increíble voz recordando a uno de los personajes más queridos de la televisión mexicana: Quico, de “El Chavo del Ocho”. Por supuesto, también infló sus cachetes como el icónico personaje mientras mantenía la mirada fija en el rostro de la famosa.

“‘Ah, um’ dijo un día un sapito, ‘ah, um’ dijo un día un sapito para mí. Los sapitos hacen ‘um'”, entonó la tiktoker, algo que hizo que Lolita Cortés inmediatamente borrara su sonrisa por una cara de desagrado. Al notar el incómodo momento, la joven interrumpió su caracterización y preguntó “¿me voy, verdad?”, a lo que la jueza afirmó con un movimiento de cabeza.

El video acumula 3.6 millones de vistas y según confirmó la tiktoker, la imagen ruda de la actriz de teatro no se mantiene así todo el tiempo. “Es súper linda, se los juro”, escribió para acompañar la grabación que ya suma más de 614 mil me gustas y miles de comentarios, quienes no dudaron en recordar algunas de las frases más icónicas de Lolita Cortés, incluyendo algunas que le dijo a Jolette en la cuarta generación del programa de TV Azteca.

“Era una canción de Quico y te estabas ahogando”, “¿puedo pedir una cámara?”, “quedó impresionada con tu talento”, “con su cara te dijo todo”, “la dejaste de pie y sin palabras” y “qué miedo que Lola te vea así” son algunos de los comentarios destacados.

