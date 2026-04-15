La Presidenta Claudia Sheinbaum entra a lista de las 100 personas más influyentes de la Revista Time; es la única de México

CIUDAD DE MÉXICO.- La revista Time incluyó a la presidenta de México Claudia Sheinbaum en su listado anual de las 100 personas más influyentes del mundo, un reconocimiento que destaca a líderes globales con impacto político, social y económico.
¿Qué dice la revista Time sobre la presidenta Claudia Sheinbaum?
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum comenzó su primer año completo en el cargo bajo presión de todos lados. Donald Trump, entonces presidente electo de Estados Unidos, había amenazado con imponer aranceles a México y lanzar ataques militares estadounidenses en su territorio. Bandas criminales violentas controlaban el tráfico de fentanilo y personas a través del Río Bravo. Y sus críticos internos afirmaban que quedaría eclipsada por su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, conocido por su activismo.
Refiere también que:
La respuesta de Sheinbaum a la ofensiva fue una lección de diplomacia . Golpeó con dureza a los cárteles, allanando laboratorios, transfiriendo a los cabecillas a custodia estadounidense y deteniendo al capo «El Mencho», lo que ayudó a evitar una intervención estadounidense más agresiva. Habló con serenidad en defensa de la soberanía mexicana, evitando la confrontación. Estos logros la convirtieron en una de las líderes más populares de la región y en un ejemplo de éxito al combinar populismo con pragmatismo. Sin embargo, con la economía mexicana estancada, la delincuencia aún crítica y decenas de miles de desaparecidos, puede resultar una tarea ardua convertir su prometedor comienzo en un legado duradero. Grillo es periodista en México y autor de la trilogía El Narco .
CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO