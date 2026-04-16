Reporta Salud 55 casos de influenza

La enfermedad se mantiene activa en la entidad donde se han registrado 55 casos, de los cuales 5 han provocado la muerte de los pacientes

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La influenza se mantiene activa en Tamaulipas y durante 2026 ya suma 55 casos confirmados y cinco defunciones, de acuerdo con el más reciente corte epidemiológico.

Reynosa concentra la mayor incidencia con 33 casos y tres muertes.

Le siguen Tampico con ocho casos y una defunción, y Ciudad Victoria con cuatro casos y un fallecimiento.

Otros municipios con presencia del virus son Altamira, Ciudad Madero, Matamoros, Güémez, San Fernando, Burgos y Xicoténcatl.

Autoridades de salud señalaron que la mayoría de los contagios se presenta en personas sin esquema completo de vacunación, lo que confirma la baja cobertura como un factor clave.

La enfermedad puede agravarse en personas con padecimientos crónicos, elevando el riesgo de hospitalización y muerte.

Ante ello, se recomienda vacunarse y acudir al médico ante síntomas como fiebre, tos intensa y dificultad para respirar.