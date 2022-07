“Es una malagradecida”: Andrés García revela que su hija lo acusó de violación

MÉXICO.- El estado de salud de Andrés García no ha sido el mejor en los últimos días y ha preocupado a sus fans y familiares. Por ello, sus hijos Andrés Jr. y Leonardo se encuentran al pendiente.

Pero quien no se ha comunicado con el galán de novelas, de 81 años, es su hija Andrea, de quien está distanciado y no quiere saber nada de ella.

Para Andrés García, su hija es una malagradecida.

“Andrea ni es hija mía y no hay nada qué arreglar; te voy a decir la verdad, yo la reconocí para ayudarla en su carrera y con el nombre, pero no supo agradecerlo. Para mí, Andrea ni siquiera existe”, mencionó en entrevista para la revista TVyNovelas.

García también señaló que Andrea se metió con la mafia negra y hasta se prostituía. Y aunque trató de ayudarla y aconsejarla, ella habría inventado un abuso sexual por parte él.

“Pues cómo no (voy a estar enojado), es una mala persona, se metió con gente de la mafia negra. Sé que está metida hasta en la prostitución. Yo traté de aconsejarla y me inventó una pendejada que yo la había violado desde chiquita. Esa es una verdadera pendejada no tener madre, como si yo necesitara hacer pendejadas, por eso, para mí ella ni siquiera existe”, dijo.

Sobre Roberto Palazuelos, quien era un gran amigo, señaló que aún no solucionan sus problemas, pero le desea que sea feliz.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR