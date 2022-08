¿Por qué avientan peluches del “Dr Simi” en los conciertos?

MÉXICO.- El público mexicano se ha caracterizado por ser uno de los mejores, pues siempre tiene muestras de afecto con las bandas o cantantes que dan conciertos en el país, pero una de esas acciones se volvió aventarle a los artistas peluches del “Dr. Simi”, la mascota de una cadena de farmacias especializadas en medicamentos genéricos. Pero, ¿cómo surgió esta tendencia?

El peluche ha sido lanzado en diversos evento, como en las fechas que ofrecieron:

Entre otros muchos más, incluso en conciertos que no han sido dentro de México, como el que dio Lady Gaga en Toronto, Canadá, lo cual causó mucha polémica, pues golpeó en la cara a la cantante.

how do some fans think this is okay… this is so dangerous and sad. :( pic.twitter.com/CnmOP88yOF

— jo????????????✨haus labs heaux (@jomaticaaa) August 7, 2022