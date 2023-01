Esto ganan Shakira y Bizarrap por cada reproducción de “Sesión 53”

ESTADOS UNIDOS.- Con tan solo dos días de haberse lanzado su sencillo BZRP Music Sessions #53, Shakira no ha dejado de ser tendencia en redes, en especial por la polémica letra de su canción, que ha dividido las opiniones de los internautas, ya que si bien hay quienes la apoyan, hay otros que rechazan el haber expuesto así su vida con Gerard Piqué y alegan sobre las repercusiones emocionales en sus hijos.

El trabajo que realizó en colaboración con el productor Bizarrap se ha posicionado como uno de los temas más sonados en diversas plataformas como YouTube y Spotify. En el caso del sitio de videos, hasta el momento, supera los 70 millones de reproducciones. Según la revista Digital Music News, esta red social pagaría 0.00069 dólares por cada reproducción, así que el argentino y la colombiana estarían recibiendo alrededor 48 mil 300 mil dólares (poco más de 900 mil pesos mexicanos).

En el caso de Spotify, por cada reproducción paga alrededoer 0,005 dólares, es decir, que la intérprete de otros éxitos como Te felicito y Monotonía, estarían recibiendo 350 mil dólares, por su parte Tidal pagaría 0,01284 y Amazon 0,00402 dólares cada vez que es escuchado el tema.

Respecto al nuevo hit musical, en el que toma un papel central la infidelidad de Gerard Piqué con Clara Chía, las opiniones de los usuarios de YouTube están divididas, algunos respaldan por completo a la cantante, mientras que otros al exfutbolista español.

“72M fue un placer contribuir con todos ustedes!”, “Quiero señalar para quien no sepa que Clara no es solamente “la nueva novia de Piqué”, es el cuerno. Se metió con Piqué, en la propia casa de Shakira cuando ella no estaba, a sabiendas de su relación y rompiendo una familia. No sintáis pena por ella, se lo merece”, “Shakira una señora vieja de 45 pique tiene unos 30 años por ahí y la nueva novia de pique 25 Que tan importante debería ser la chica de 25 para que le haga una canción una vieja que le llora a un empresario que vive su vida como si nada, un ex- jugador que no se mete en problemas que vive trabajando y que el dinero no le falta”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Cabe señalar que además de lo controversial que ha resultado este sencillo, hay una cantante venezolana que asegura que se trata del plagio de su canción Solo tú (Bubbaloo). Briella señala que suenan muy similar, y ya suma en YouTube 2.5 millones de vistas. Su tema fue lanzado seis meses.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO