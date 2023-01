Video. Conductor atropella a abuelito, le pasa por encima. El anciano sobrevive

EDO DE MÉXICO.- En Chimalhuacán, Estado de México, un conductor atropelló a una persona de la tercera edad.

De acuerdo con reportes locales, los hechos ocurrieron el pasado 11 de enero sobre la Avenida de Las Torres y calle Anantli en Chimalhuacán.

Pese a que algunos han señalado que la víctima corresponde a un hombre de la tercera edad, otros aseguran que se trata de una mujer.

El lugar del accidente ocurrió en las inmediaciones de la colonia Tlaltelco, frente al mercado Villa 1° de Mayo.

Video capta a conductor atropellar a persona de la tercera edad

En redes sociales se difundió el video que captó el trágico accidente donde un conductor de una camioneta de carga atropelló y pasó por encima de una persona de la tercera edad.

En las imágenes se puede apreciar que la persona de la tercera edad cruzó la calle sin fijarse, mientras que el conductor, que daba vuelta en dicha calle, al parecer tampoco se fijó porque no frenó.

Pese a que el conductor no manejaba a exceso de velocidad, la persona de la tercera edad no vio que la camioneta estaba muy cerca, y de la misma manera, el conductor no se detuvo.

El golpe de la camioneta contra la víctima ocasionó que ésta se cayera al suelo, y pese a eso el conductor tampoco frenó y pasó el vehículo por encima del cuerpo.

De manera que las llantas frontales y traseras arrollaron a la persona de la tercera edad, pasándole por las piernas y la cintura.

Afortunadamente la persona de la tercera edad sobrevivió al brutal accidente, sin embargo al final del video se puede observar que la víctima sufrió daño en sus piernas, pues tuvo que arrastrarse para quitarse de la vialidad.

El conductor y el copiloto descendieron del vehículo para ver qué había ocurrido, mientras que otras personas acudieron para auxiliar a la persona que fue atropellada.

En el video también se puede observar que el conductor portaba un delantal de comerciante, por lo que trascendió que era un trabajador del mercado de la zona.

#FuertesImagenes ARROLLADO ???? Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en el que una camioneta atropelló a un hombre de la tercera edad. Los hechos ocurrieron en la Av. de las Torres en #Chimalhuacán, #Edomex. pic.twitter.com/PNazeUCaqG — Qué Poca Madre ???????? (@QuePocaMadreMex) January 13, 2023

Otro conductor atropella a comerciante en Chimalhuacán, Estado de México

Apenas el pasado 4 de enero, otro accidente ocurrió en Chimalhuacán, pues otro conductor atropelló a una comerciante de un puesto ambulante en la colonia Filiberto Gómez.

El conductor aparentemente perdió el control de vehículo y terminó por subirse a la banqueta donde se encontraba la mujer, contra quien se estampó.

Luego de que la mujer quedó tirada en el suelo, el conductor del vehículo se dio a la fuga, por lo que en redes sociales familiares de la víctima solicitaron apoyo para dar con su paradero.

¡Indignante! ???? Un conductor atropelló a una comerciante en Chimalhuacán, Edomex, y se dio a la fuga. En redes sociales piden dar con el paradero del responsable. pic.twitter.com/0CZVTRayJm — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) January 4, 2023

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS