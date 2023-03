Ingrid Coronado demuestra que sí contactó a Anna Ferro para evitar pelea por herencia

Ingrid Coronado exhibió las pruebas de que intentó contactar a Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, para evitar una batalla legal por una propiedad que el fallecido conductor dejó a sus hijos.

Anna Ferro se quedó en una casa de Cuernavaca, misma que en el testamento se estipuló como herencia para los hijos de Del Solar, Luciano y Paolo.

Mientras que el usufructo iba a manos de su madre, Rosa Lina Servidio.

Ingrid Coronado aseguró que en un inició le pidió a la viuda de Fernando que desocupara el inmueble, posteriormente supo que así fue, pero se llevó todo lo que estaba amueblado.

La conductora aseguró que debido a la nula respuesta de la mujer emprendería acciones legales en su contra para sacarla del inmueble de Cuernavaca y que este quede en manos de sus hijos. En la herencia todavía están pendientes cuentas de banco y un par de departamentos.

Siempre mencionó que buscó a Anna Ferro para entablar conversación y evitar la batalla legal, misma que no ha tenido mucho avance. Pero no tuvo más contacto de Ferro.

Ahora ya mostró al programa ‘Ventaneando’ las pruebas con las que demuestra su buena fe de contactar a la última pareja del padre de sus hijos. No hubo intercambio de mensajes, al contrario, la bloquearon.

“Hola, Anna. Me gustaría saber si tienes fecha para dejar el departamento. Ya pasaron cinco meses y la verdad no he querido iniciar acciones, primero por respeto a su duelo y luego para no exponer a Francesca a una situación desagradable, pero comprenderás que tengo muchas responsabilidades y no puedo permitir que su estancia sea permanente. Espero poder terminar con esta situación de forma pacífica por el bien de todos. Gracias”, decía un mensaje.

Posteriormente el contacto lo estableció Ingrid a través de Instagram, donde la influencer se mantiene muy activa publicando imágenes para recordar a su esposo, pero no los vio.

“Te envié mensajes de mis dos celulares. Me gustaría saber si tienes fecha para dejar el departamento”, escribió.

Coronado dijo que no ha iniciado el proceso para poner en orden la herencia de sus hijos, a fin de que la propiedad estipulada quede en manos de los menores.

